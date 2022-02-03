خلال حفل “كشف جنس الجنين” امرأة حامل تغضب بسبب مقلب والدتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - فبراير - 2022 4:06 مساءً

غضبت امرأة اميركية حامل بابنها الثاني اثناء حفل كشف جنس الجنين gender reveal بعدما نفذّت والدتها مقلبا تركها غاضبة وحزينة.

“اشلي” التي لديها ابن وهي حامل الان بمولودها الثانيي ترغب ان يكون المولود المنتظر فتاة. واحتفلت اشلي بكشف جنس المولود مع عائلتها واصدقائها حيث وقفوا ينتظرنوها لتفرقع البالون للكشف ما اذا كان الجنين المنتظر ذكرا او انثى.

الامرأة التي تأمل ان يكون جنس الجنين انثى فرحت فرحا عارما عندما فرقعت البالون ورأت اوراقا وردية تطير امام وجهها ظنا منها ان المولود الآتي هو فتاة. وفي فيديو على تيكتوك اظهرت اشلي اللحظة التي فجرت فيها البالون، لكن ان ركزتَ قليلا يمكنك ان ترى ان لون الاوراق المتساقط من البالون هو في الحقيقة ازرق وليس ورديا.

الا ان والدة اشلي قررت ان تنفذ مقلبا بابنتها بعدما نثرت اوراقا وردية في وجهها في اللحظة ذاتها التي فرقعت فيها اشلي الباون ما جعلها تظن انها تنتظر فتاة اذ انها لم تستطع رؤية الاوراق الزرقاء. ولا يمكن فهم لماذا قد تقوم أم باللعب بمشاعر ابنتها بهذه الطريقة لا سيما عندما يتعلق الامر بموضوع الحمل. وظهرت “اشلي” في الفيديو تقفز فرحا برؤية الاوراق الوردية قبل ان تقف مذهولة عندما أتاها ابنها الصغير ليقول لها ماذا فعلت جدّته.

وتقول الامرأة الحامل: يمكنكم ان تروا كم كنت متحمسة لأني اريد فتاة وفي تلك اللحظة شعرت كاني قد فزت بجائزة اليانصيب غير ان ابني أتى وأخبرني انني في الواقع انتظر صبيّا آخر.