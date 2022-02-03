غادة إبراهيم تكشف عن الدور الذي تسبب في طلاقها

كتب امير فتحي في الخميس 3 فبراير 2022 03:51 مساءً - كشفت الفنانة ” غادة إبراهيم ” تفاصيل عن حياتها الشخصية وتأثير عملها بالفن عليها خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية ” ياسمين الخطيب ” في برنامجها ونقول كمان المذاع على قناة النهار .

حيث أشارت غادة إبراهيم إلى أن دورها في فيلم ” الإمبراطورة ” والذي وصف على أنه دور إغراء تسبب في طلاقها من زوجها بسبب مشاهدها به .

فقالت : ” انفصلت عن جوزي بسبب دوري في الفيلم ومكنتش أعرف إنه دور إغراء لأنه مكانش مكتوب في السيناريو .. لكن المخرج غير بعض الأشياء أثناء التصوير زي الملابس ” .

وتابعت : ” مقدرتش أرفض الدور لأنه كان أول تجاربي التمثيلية مع نجوم كبار زي نادية الجندي واعتبرتها فرصة كبيرة جدًا وحاولت إثبات نفسي في المجال ” .

وأضافت غادة إبراهيم : ” أثناء التصوير كنت بدعي إن جوزي ميشوفش مشاهدي في الفيلم ولكنه شافها بمجرد عرض الفيلم .. وحدث الانفصال بسبب المشاهد دي قبل أن نعود للارتباط مرة أخري ” .