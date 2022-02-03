خناقة ومشاجرة بالأيدي بين منى زكي وياسمين عبدالعزيز وتدخل أحمد السقا للصلح بينهما.. تفاصيل تُنشر لأول مرة!

كتب امير فتحي في الخميس 3 فبراير 2022 02:57 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن كواليس شجار كبير نشب بينها وبين زميلتها الفنانة منى زكي في أحد أعمالهما الفنية.

وقالت إن صداقتها القوية التي تجمعها حالياً بمنى بدأت بشجار كبير خلال مسرحية “كده أوكيه” التي عرضت في عام 2003.

وقالت إنه خلال كواليس المسرحية وبينما يشاهد الجمهور العرض على المسرح نشب شجار بينها وبين زكي، فيما حاول زميلهما أحمد السقا تهدئة الوضع بينهما بأخذهما إلى غرفته للتصالح.

لافتةً إلى اشتعال الأمور بينهما أكثر، إذ انفعلتنا وبدأتها في ضرب بعضهما البعض، بينهما يقف السقا بينهما محاولاً فض الشجار.

ووصفت عبد العزيز المشهد قائلة: “كنا بنتخانق.. وأنا عايزة أضربها وهي عايزة تضربني واطلع على الكنبة وهي تطلع عشان تجيلي وأحمد السقا في النص بيحوش بينا وعايز يصالحنا”.

لكنها أكدت خلال حوارها السابق مع الإعلامية منى الشاذلي بـ “برنامج معكم“، على قناة CBC، أنهما تصالحتا بعد هذه الحادثة، وتجمعهما الآن صداقة قوية رغم اختلاف شخصيتيهما، كذلك تجمع ابنتيهما لي لي حلمي (ابنة منى زكي) وياسمين حلاوة (ابنة ياسمين عبدالعزيز) علاقة صداقة.

يُذكر أن (زكي) قالت إن (عبدالعزيز) هي أقرب صديقة لقلبها، لافتةً في حوارٍ سابق لها في نفس البرنامج مع الإعلامية منى الشاذلي إلى أنه لا يمر يوم دون أن يجمعهما لقاء أو اتصال للاطمئنان على بعضهما.

منى زكي تهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة المصرية منى زكي، على تهنئة صديقتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعيد ميلادها وذلك برسالة خاصة عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقالت منى زكي، في رسالتها: “كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي يارب دائمًا في أحسن صحــة وسعادة يا سكر الكون”.

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها وأصدقائها

وعلى صعيد آخر، شاركت ياسمين عبدالعزيز، جمهورها تفاصيل احتفالها بيوم ميلادها الـ42، عبر نشر عدة صور ومقاطع فيديو على مدار اليوم، تكشف عن احتفالها الخاص برفقة زوجها أحمد العوضي وشقيقها الأكبر “شريف” داخل منزل خاص، واحتفال آخر أقيم مساء نفس اليوم بمشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال الذي كشف عن مفاجأة وهي إعداد العوضي أغنية خاصة للاحتفال بزوجته.

ياسمين عبد العزيز نشرت عبر خاصية الاستوري بحسابها على “إنستجرام” مقطع فيديو للحظة اطفاء شموع كعكة يوم ميلادها، وظهرت تتوسط قوس من البلالين.

وفي سياق متصل، تصدرت أغنية عمر كمال “بحبك” قائمة تريندات موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بما يزيد عن مليون مشاهدة في أقل من 24، وخلال الحفل قام أحمد العوضي بالكشف عن أغنية من كلماته غناها عمر كمال بصوته يهديها لياسمين عبدالعزيز تحت عنوان “بحبك”

واستبق أحمد العوضي الاحتفال الرسمي بيوم ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي يوافق 16 يناير، وقام بنشر ألبوم صور رومانسية لهما تجمع مراحل تعارفهما، كما وضع رسالة رومانسية قصيرة، تجاوبت معها ياسمين سريعا برسالة شكر.

العوضي نشر خمس صور تجمعه بياسمين عبد العزيز عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: “كل سنة وانتى طيبة يا ووضع أيقونة للكرة الأرضية، لتأكيد إنها تمثل العالم كله بالنسبة إليه، وردت ياسمين على التعليق عبر حسابه بموقع انستغرام قائلة: شكرا حبيبي”.

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