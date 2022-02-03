نجلاء بدر غاضبة : ” هندفع فلوس بالإكراه؟! “

كتب امير فتحي في الخميس 3 فبراير 2022 02:57 مساءً - أعربت الفنانة ” نجلاء بدر ” عن استيائها وغضبها من قرار فرض ضرائب القيمة المضافة على البرامج التي يظهر بها الفنانون دون مقابل .

فكتبت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” يعني إيه ندفع ضريبة القيمة المضافة على برامج مأخدناش فيها فلوس ” .

وتابعت نجلاء بدر : ” مش فاهمة يعني إحنا هندفع فلوس بالإكراه ” .

وكانت قد أعلنت أيضا في وقت سابق الفنانة ” أيتن عامر ” اعتذارها عن الظهور في البرامج التي تكون بدون أجر بسبب تلك الضرائب التي يتم محاسبتهم عليها بتقدير جزافي على حد وصفها .

فقالت : ” نداء إلى أصحاب القلوب الرحيمة والسادة معدي البرامج المحترمين .. في حالات كتير بنحل كضيوف على البرامج على السوشيال ميديا والقنوات (بدون تقاضي أي أجر) ” .

وأضافت أيتن عامر : ” ولكن للأسف بيتم محاسبتنا عليها ضريبيا بتقدير جذافى ومش بنقدر نثبت إنها كانت بدون أجر .. في شركات بتكون قفلت وقنوات اختفت مبعرفش أوصل لحد منهم ” .

وأكملت : ” وبيبقى لازم أدفع التقدير ده مضطرة طبعا .. برجاء تقبل اعتذاري الفترة المقبلة عن هذه الاستضافات لأن مش منطقي أبدا أدفع ضرايب عن حاجة مخدتش فيها أجر أصلا .. شكرا ” .