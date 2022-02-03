ميريام كلينك تتحدى البرد بالبكيني وسط الثلوج!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 3 فبراير 2022 02:57 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك متابعهيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات ترصد استمتاعها بالثلج في مرتفعات لبنان، حيث أطلقت على نفسها لقب “ملكة الثلوج”.
وكان لافتاً أن ميريام كلينك قد اعتمدت، في احد هذه المقاطع، اطلالة صيفيّة رغم ظهورها مُحاطة بالثلج، فارتدت البيكيني مُتحدّيةً انخفاض درجات الحرارة، كما أطلّت بروب الاستحمام في لقطاتٍ أخرى.
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