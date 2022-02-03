خالد يوسف : ” الست اللي تقبل تتضرب من جوزها تدفن نفسها أحسن “

كتب امير فتحي في الخميس 3 فبراير 2022 02:57 مساءً - أثار الداعية الإسلامي الدكتور ” مبروك عطية ” العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر حالة من الجدل على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخرا عن جواز ضرب الرجل لزوجته وأن ذلك ثابت في القرآن والسُّنة .

وخرج المخرج ” خالد يوسف ” للتعليق على هذا الأمر معربا عن رفضه لتلك التصريحات وفكرة ضرب الزوج لزوجته في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

فكتب خالد يوسف : ” الراجل اللي يضرب مراته يبقى مش راجل .. والأب أو الأخ اللي هيقبل إن بنتهم جوزها يضربها برضه مش رجالة .. والست اللي تقبل تنضرب من جوزها تدفن نفسها أحسن .. بس خلاص وماليش دعوة بالخناقة الدايرة أصلاً ” .