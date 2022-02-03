فيديو.. بكاء الفنان لطفي لبيب ببرنامج "القاهرة اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان إدوارد، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، يظهر فيه الفنان الكبير لطفي لبيب، وهو يبكي أثناء تكريمه من برنامج "القاهرة اليوم".

وأهدى إدوارد درع تكريم من البرنامج للفنان الكبير، الذي بكى تأثرا بالتكريم ورد قائلا: "أنا متشكر جدا جدا".

فيما علق الفنان إدوارد على مقطع الفيديو قائلا: "تكريم الفنان القدير لطفي لبيب في برنامج القاهرة اليوم".

الفنان لطفي لبيب من أشهر نجوم الكوميديا، قد خلال مسيرته عددا من الأعمال الهامة، أبرزها: "عسل أسود، ليلة سقوط بغداد، السفارة في العمارة، جاءنا البيان التالي، الباشا تلميذ، الثلاثة يشتغلونها، كده رضا، طير إنت" وغيرها من الأعمال الناجحة.