أول تعليق من هشام ماجد بعد العرض الخاص لـ "حامل اللقب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم مساء أمس الأربعاء، العرض الخاص للفيلم الكوميدي "حامل اللقب" بسينما الزمالك، بحضور عدد من نجوم الفن.

ونشر بطل العمل الفنان هشام ماجد، مجموعة صور من العرض الخاص للفيلم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق "هشام" قائلا: "على قد فرحتي بالفيلم وبرد فعل الجمهور عليه، إنما فرحتي الحقيقة كانت بأصحابي وإخواتي الجدعان ووقفتهم معايا في الفيلم، شكرا وربنا يخليكم ليا ونرقصلكم في فرحكم وفرح عيالكم إن شاء الله".

وحضر العرض الخاص لفيلم "حامل اللقب" أمس: أحمد فهمي، شيكو، شريف رمزي، المنتج محمد حفظي، والمنتجة شهد رمزي، كريم فهمي وزوجته دانيا البناوي، شادي علي، حسن أبو الروس، المخرج كريم السبكي، دنيا سمير غانم، أمير مرتضى منصور.

فيلم "حامل اللقب" بطولة: هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الإعلامي إبراهيم فايق، محمد ثروت، وآخرون