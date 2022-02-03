بعد استبعاد مسلم.. مخرج "عودة الأب الضال" يكشف مصير مسلسل بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

هل انتهي الفنان بيومي فؤاد من تصوير مسلسل "عودة الأب الضال"؟، وما هو مصير العمل الذي بدأ تصويره في يناير 2021؟

المخرج أحمد عبد العال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تم الإنتهاء من تصوير 25 حلقة، وكلها جاهزة للعرض".

وأضاف "عبدالعال": "ييتبقى لنا فقط 4 أيام تصوير، وينتهي العمل تماما، والمسلسل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل".

مسلسل "عودة الأب الضال" واجه الفترة الماضية أزمة، بسبب مشاركة مطرب المهرجانات مسلم، في تقديم أغاني العمل مع المطرب حودة بندق، وكشف المخرج أحمد عبد العال في تصريح لــ "الخليج 365"، عن إلتزام الشركة المنتجة بإبعاد مسلم، بسبب إصدار نقابة المهن الموسيقية، قرار منع التعامل معه.

"عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية .

المسلسل بطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، أوتاكا، رانيا الخطيب، نيفين محمد ، ومجموعة من ضيوف الشرف.