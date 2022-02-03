صلاح عبدالله يدعم المنتخب الوطني: "يارب اجبر خاطر 100 مليون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان صلاح عبدالله، على دعم منتخبنا الوطني، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس ضد منتخب الكاميرون.

وعلق الفنان الكبير عبر حسابه الرسمي بموقعي تويتر وإنستجرام، قائلا: "يارب اجبر بخاطر الـ 100 مليون، ومصر تفوز ولو حتى بجون ع الكاميرون يارب".

ويلتقي منتخبنا الوطني اليوم مع منتخب الكاميرون في مباراة مصيرية ضمن مباريات المربع الذهبي ببطولة أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون.

وتقرر إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكاميرون، للمعلق المصري علي محمد علي، كبير المعلقين بقناة بي إن سبورتس.

يذكر أن المنتخب الوطني فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.