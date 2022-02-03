أشرف عطية: أسوان استعدت لإستقبال الدورة السادسة لمهرجان أفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة استعدت لإستقبال ضيوف الدورة السادسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، لافتا إلى أن ضيوف المهرجان من المصريين والعرب والأجانب سيشاهدون أسوان الجديدة بعد حركة التطوير والتحديث والتي شهدتها المحافظة مؤخراً .

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة أصبح حدثاً سنوياً ينتظره أهالي المحافظة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده عروض الأفلام، وجلسات منتدى نوت لقضايا المرأة، فضلا عن مشاركة مئات الفتيات والشباب من أبناء أسوان في ورش المهرجان المتنوعة، والتي حققت نجاحاً كبيراً تكلل بمشاركة المخرجة الأسوانية الشابة زهرة يعقوب بفيلم قصير في مهرجان قرطاج فى تونس، فيما تستعد ابنة أسوان المخرجة أسماء يعقوب للمشاركة بفيلم قصير آخر في مهرجان الرباط بالمغرب.

وأوضح محافظ أسوان أن مهرجان أفلام المرأة يلعب دوراً مهماً في الترويج للسياحة بالمحافظة، من خلال تواجد العديد من النجوم الأجانب كل عام، وإهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بتغطية فعالياته، مشدداً على أن تواجد نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم على أرض أسوان يوجه رسالة مهمة بحالة الإستقرار والأمان التي تعيشها مصر حالياً، مما يجعلها مقصداً للعديد من الشخصيات الهامة التي تأتي من أقصى بقاع الأرض للإستمتاع بالطقس المعتدل والشمس المشرقة في فصل الشتاء.

في المقابل، وجهت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة الشكر للواء أشرف عطية في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن النقلة الكبيرة التي حدثت في ملف تطوير وتجميل محافظة أسوان بصفة عامة، ومدينة أسوان بصفة خاصة، وهو ما يجعل هذه المدينة التاريخية العظيمة تظهر بالشكل اللائق أمام ضيوف المهرجان.

وقال السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، إن اللواء أشرف عطية منذ توليه مهام منصبه وهو يتابع كافة التفاصيل المتعلقة بالتنظيم، ويسعى لتذليل أي عقبات تواجه المهرجان، مؤكداً أنه يشعر بالفخر بعد حركة التطوير التي شهدتها المحافظة في الفترة الأخيرة، خاصة أن المحافظ الحالي حقق خلال مدة قصيرة ما لم يتحقق خلال السنوات الماضية.

وأشاد الكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان، بإهتمام اللواء أشرف عطية بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وهو الذي ساهم في إنجاح الدورتين الماضيتين بشكل لافت للنظر، مؤكداً أن محافظة أسوان تعتبراً شريكاً رئيسياً في هذا الحدث الفني والثقافي، الذي ينقل للعالم صورة حضارية وحقيقية عن أهالي أسوان الذي يقدرون الفن والثقافة .

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم في دورته السادسة الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، وبلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، ودي جي فايبس، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وسمارت فيجن، وبركة ويب