طالبوها بتعويض 33 مليون جنيه.. تفاصيل الدعوى المقامة ضد أيتن عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة أيتن عامر عن دعوى قضائية تطالبها بسداد 33 مليون جنيه، بسبب مشاركتها العام الماضي، في عملين .

الفنانة أيتن عامر عبر حسابها في موقع "تويتر"، كشفت تفاصيل القضية المقامة ضدها، وكتبت: " أنا مرفوع عليا قضية تعويض عشان اشتغلت مسلسل كوفيد مع عمل تانى فى نفس السنة وطالبين مني تعويض ٣٣ مليون جنيه، شايلاكوا للكبيرة".

وجاء تعليق الفنانة أيتن عامر، ردا على أحد معجبيها، الذي كتب: "يا جماعة الخير .. بنجمع ٢ مليون جنيه عشان نسدد ضرايب أيتن عامر .. اللي عايز يساعد يبعتلي خاص".

قبل مانفترق

الفنانة أيتن عامر كانت قد شاركت العام الماضي في مسلسل "كوفيد 25" مع الفنان يوسف الشريف، بالإضافة إلى مسلسل "كل ما نفترق"، الذي دخلت مع بداية عرضه في نزاع مع الفنانة ريهام حجاج، ووصل إلى ساحات المحاكم.

وتحدثت الفنانة أيتن عامر عن تطورات أزمتها مع ريهام حجاج في مسلسل "كل ما نفترق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس".

وقالت: "في المحاكم، ومش هسيب حقي، بناء على شهادة الشهود اللي هما المؤلف والمخرج قدمت شكوى في نقابة المهن التمثيلية من أكتر من 8 شهور ومش عارفة سبب التأخير".

وأضافت قائلة "اتشال 70% من دوري ده أكتر من نص دوري وأنا هاخد حقي".

الفنانة أيتن عامر طرحت مؤخرا كليب أول أغانيها "بناقص"، من كلمات تانمر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج بتول عرفة.