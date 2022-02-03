دنيا سمير غانم تهنئ هشام ماجد على "حامل اللقب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تهنئة الفنان هشام ماجد، بفيلمه الكوميدي الجديد "حامل اللقب".

ونشرت "دنيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنان هشام ماجد من أمام سينما الزمالك، التي أقيم بها العرض الخاص للفيلم أمس الأربعاء.

وعلقت "دنيا" على الصورة قائلة: "مبروك يا أطيب وألذ شوما في العالم، ربنا يوفقك يارب".

وأقيم أمس العرض الخاص لفيلم "حامل اللقب" بحضور عدد من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، شيكو، شريف رمزي، المنتج محمد حفظي، والمنتجة شهد رمزي.

فيلم "حامل اللقب" بطولة: هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، وعدد من شيوف الشرف أبرزهم الإعلامي إبراهيم فايق، محمد ثروت، وآخرون.