تعرف على إيرادت فيلم "الجريمة" بعد 4 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "الجريمة" حاجز الـ 21 مليون جنيه، بعد 4 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

وحقق فيلم "الجريمة" إيرادات قدرها 21 مليون 660 ألف 850 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 8 أفلام أخرى بدور العرض السينمائي هي: "من أجل زيكو، الكاهن، تماسيح النيل، قمر 14، حامل اللقب، لعبة شيطان، مربع برمودة، برا المنهج".

تدور أحداث فيلم "الجريمة"، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني أحمد عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص

فيلم "الجريمة" بطولة النجوم: أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، ميرنا نور الدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق