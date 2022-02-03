"توقعات مختلفة"..ماذا قال نجوم الفن عن المباراة المرتقبة بين مصر والكاميرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك عدد من نجوم الفن، توقعاتهم للمباراة المرتقبة بين منتخبي مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامتها اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي.

نستعرض لكم توقعات نجوم الفن المختلفة لمصراوي لهذه المباراة، وجاءت كالتالي:

حجاج عبدالعظيم

قال الفنان القدير حجاج عبدالعظيم، إنه يتوقع فوز المنتخب الوطني بهذه المباراة المرتقبة بنتيجة 1/صفر، وسيتم تسجيل هدف منتخبنا المصري عن طريق ضربة جزاء.

ووجه حجاج عبدالعظيم نصيحته للاعبي المنتخب الوطني قبل المباراة، قائلا: "على لاعبينا.. ضرورة اللعب السريع، وتسليم الكرة بين اللاعبين بشكل صحيح، وانتهاز أقل الفرص بالنسبة لهجوم المنتخب من أجل التسجيل، والحرص على عدم ضياعها".

سامح الصريطي

أوضح الفنان القدير سامح الصريطي: "ثقتنا كبيرة في روح لاعبينا، وكفائتهم ومستواهم اللي ظهروا به في آخر مبارتين ..مخلينا مطمنين للفوز إن شاء الله"، مضيفا: "لو الحكم كان عادل في المباراة.. إن شاء الله سنحقق فوزا كبيرا، وأتوقع الفوز بإذن الله، وهرضى بأي نتيجة للفوز حتى لو بنص جون".

نجلاء بدر

الفنانة نجلاء بدر، قالت: "ربنا يسترها في المباراة دي.. ثقتي كبيرة في منتخبنا الوطني ولاعبينا الأبطال، لكن ليس لديا أي ثقة في التحكيم وحكم اللقاء بكاري جاساما"، مضيفا: "إن شاء الله لاعبي المنتخب قادرين يسعدونا زي ما عملوها في مباراة المغرب..ربنا كبير".

أحمد بدير

قال الفنان القدير أحمد بدير، إنه يتوقع فوز المنتخب الوطني بهدفين دون مقابل في هذه المباراة المرتقبة بين المنتخبين.

وتابع بدير: "الروح اللي ظهر بها لاعبي المنتخب في آخر مباراتين عايزينها تكون حاضرة في مباراة الكاميرون، ونصيحتي للاعبينا الكبار.. إنهم ينسوا موضوع الحكم بكاري جاساما، ونركز في اللعب والملعب، ونترك قصة الحكم للعالم كله اللي هيشوف المباراة، ويحكم عليه"، مضيفا: "خلينا في أرض الملعب وتركيزنا في الكورة، وإحنا مش داخلين حرب واللي يلعب كويس ويفوز نقوله ألف مبروك، ولكن رجالتنا قادرين على تخطي هذه المباراة ويكسبوها بكل روح رياضية، وإن شاء الله هنكسب 2/ صفر".

أميرة العايدي

كشفت الفنانة أميرة العايدي، عن توقعاتها، أنها تتوقع فوز المنتخب الوطني بهذه المباراة المرتقبة بنتيجة 2/ صفر أو 2 /1 ، مضيفة: "إن شاء الله هنكسب.. منتخبنا جامد جدا.. وإحنا ثقتنا بربنا كبيرة إن شاء الله في الفوز".

إيناس شيحة

الفنانة إيناس شيحة، قالت: "إن شاء الله هنكسب 2/1 ، ورجالتنا قادرين يفرحونا، وربنا يسترها من الحكم بكاري جاساما اللي كل الناس عارفة تاريخه الأسود".

حسني شتا

فيما قال الفنان حسني شتا: "إن شاء الله منتخبنا هيكسب 3/1 وهنصعد للنهائي"، مضيفا: "أتمنى إن لاعبتنا الكبار يفضلوا على الأداء الرجولي اللي ظهروا به في آخر مباراتين، والجمهور المصري يستاهل إنهم يفرحوه بالبطولة".

عزوز عادل

قال الفنان عزوز عادل: "إن شاء الله هنكسب، وأنا واثق في المنتخب ورجالته، وأتوقع إننا هنكسب 2/1 بإذن الله".

نبيل الحلفاوي

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على توقعاته لمباراة مصر والكاميرون، عبر حسابه على"تويتر"، قائلا: "لو التحكيم عادل.. هنكسب إن شاء الله".

وتقرر إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكاميرون، للمعلق المصري علي محمد علي، كبير المعلقين بقناة بي إن سبورتس.

وتُنقل البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس، صاحب الحقوق الحصرية، فيما تنقل بعض القنوات العربية والأفريقية مباريات منها حسب ما حصلت.

يذكر أن المنتخب الوطني فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.