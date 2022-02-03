لماذا انتحرت ملكة جمال الولايات المتحدة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد أن هزت قصة انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة تشيسلي كريست (30 عاماً) مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، كشف والدها عن تفاصيل مهمة تتعلق بالحادثة.

واعترف الأب أن ابنته كانت “حزينة” نتيجة “التفكك الأسري”، وفق ما أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية الأربعاء. كما أكد رودني كريست (62 سنة) لصحيفة “نيويورك بوست” الأميركية أن تشيسلي لم تتعاط المخدرات ولم تتناول الكحول.

وأضاف: “أعتقد أن الأمر كان له علاقة كبيرة بالتفكك الأسري، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن نتمكن من التحدث أكثر”، مشدداً على أنها كانت حزينة.

يشار إلى أن رودني كريست وهو لاعب كمال أجسام بولندي أميركي سابق، ووالدة تشيسلي، أبريل سيمبكينز، وهي مديرة تنفيذية للموارد البشرية، انفصلا عندما كانت طفلة.

وأقدمت كريست على إنهاء حياتها بعد أن قفزت من مبنى شاهق وسط مدينة نيويورك، بحسب صحيفة “نيويورك بوست”.

وقالت مصادر، إن كريست، 30 عاماً، قفزت من مبنى أوريون الفاخر المكون من 60 طابقاً، صباح الأحد، وعثر عليها ميتة في الشارع.

وأضافت المصادر، إن كريست تركت وراءها ملاحظة تقول إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها، موضحة أن كريست عاشت في الطابق التاسع من المبنى وكانت بمفردها عندما قفزت من شرفة في الطابق التاسع والعشرين.

وتابعت المصادر أنها شوهدت لآخر مرة على الشرفة. ونشرت كريست البالغة من العمر 30 عاما قبل قفزها من المبنى منشوراً على حسابها الشخصي في “إنستغرام”، قالت فيه: “ليجلب هذا اليوم الراحة والسلام”.