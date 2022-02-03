علا الفارس تتعرض للتسمم بعد تناول وجبة محار نيء

كتب امير فتحي في الخميس 3 فبراير 2022 11:51 صباحاً - كشف الاعلامية الاردنية علا الفارس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، عن تعرضها للتسمم بعد تناولها وجبة من المحار النيء خلال تواجدها في سويسرا.

وكتبت علا الفارس، عبر حسابها على انستغرام، تفاصل ما تعرضت له قائلة “حبيت اكتبلكم عن لحظات بشعه عشناها الفترة الماضية بس بدي اشاركها لأني حاسه اني لازم انصحكم … انا الي سنين باكل أكل احيانا مش مطبوخ مثل انواع من السوشي او السشيمي.. المحار وبعض اللحوم مثل الكبة النية والخ …”.

وتابعت “الي صار اني وفي سويسرا اكلت “محار ” مش مطبوخ .. بعد ساعات حسيت اني مش طبيعيه مش قادرة اتنفس وعندي مثل الشلل في ايدي واشياء ولا يمكن وصفها وضليت اكابر عشان ما بدي اقلق زوجي ويقول شو هالبنت النعنوعه … لكن بلشت احس اعراض اكثر وبتسارع عجيب من الغثيان والقيء وتشنُّجات البطن واشياء يصعب شرحها .. كابرت وحاولت انام قلت يمكن لفحة هواء يمكن ويمكن…حالتي ساءت جدا وحرارتي بين ٣٩ و ٤٠ متت تقريبا …..”.

واردفت “المهم وصلنا المستشفى وكانت اول صدمه انهم تركونا على الباب عشان كورونا ممنوع افوت قبل الفحص ونتيجته وكل ما مر الوقت “مش لاقيه وصف ” .. والدنيا نص ليل مثل مدينة الاشباح مفيش حد غيرنا بره ..بعدها ما قبلوا افوت المستشفى قبل ما زوجي يحط الكردت كارد ويوقع اوراق تسمح لهم بسحب اي مبلغ .. وانا وقتها حسيت الحياة قديه ظالمه وكل شعارات الانسانية عباره عن كذبه عمي انقذوني بعدين خلصوا هذه الاجراءات هذه اوروبا الي بتقلك الانسان اولا ! طيب … المهم عملوا ادخال ومنعوا دخول زوجي لأي مكان بالمستشفى.. بحجة اجراءات كورونا”.

واضافت “اول مره احس بالتعب والوحده والغربة والموقف كان كثير صعب علي …

بعيدا عن التفاصيل و التعب وهبوط الضغط والافلام الي صارت معي الحمدلله استقرت حالتي بعد عناء والدكتورة قالت اني نجوت من موت محقق بسبب التسمم خاصة انه هذا اصعب انواع التسمم وكثير ناس فقدوا حياتهم بسببه .. للاسف كان منتشر بكل جسمي لاني قررت اكابر واعطي جسمي فرصه يقاوم

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