هاني رمزي يحتفل بعيد ميلاد زوجته في ظهور نادر لها.. سيدة جميلة؛ لن تصدقوا شبهها الكبير مع زوجها – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الخميس 3 فبراير 2022 11:51 صباحاً - هنأ الفنان الكوميدي هاني رمزي، زوجته بمناسبة عيد ميلادها، ونشر صورة جمعتهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب لها معلقًا من خلال صورتهما:”كل سنه وانتى أحلى حاجه فى حياتى والعمر كله ليكى بالصحه والسعاده وربنا يخليكي ليا يارب”.

يُشار إلي أن الفنان هاني رمزي متزوج من سيدة تُدعي “منى مهاب كامل” من محافظة أسيوط، ولديهما ولدان هما “شادي” و”جيسي”، ومن المعرف أن هانى رمزي يحرص دائماً علي إبقاء عائلته بعيداً عن الأضواء، حيث أنها حتى وقت قريب كان الجمهور لا يعلم عنها شيئا، حتى قام هانى بمشاركة مجموعة من الصور لعائلته عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

هاني رمزي يحل ضيفًا على أمير كرارة في «سهرانين»

من ناحية أخرى، يحل الفنان هاني رمزي والفنانة المصرية نادين، ضيفين على برنامج “سهرانين“، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويتحدث النجمان خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنّية، وبدايتهما في عالم الفن، وأبرز المواقف الطريفة من حياتهما الشخصية والمهنية، فضلا عن العلاقة بالزملاء والزميلات في الوسط الفني. كما تقدم المطربة صابرين النجيلي العديد من الأغنيات على مسرح “سهرانين”، وسط تفاعل الجمهور داخل الاستوديو.

يبث برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان المصري أمير كرارة، في موسمه الجديد، على شاشة قناة ON، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

هاني رمزي يكشف عن بوستر مسلسله الجديد

وعلى الصعيد الفني، كشف الفنان هاني رمزي عن البوستر الدعائي لـ «مسلسل القاتل الذي أحبني» بعد غياب طويل عن تقديم الاعمال الدرامية، معربا عن سعادته للعودة لجمهوره بمسلسل أجتماعي يليق بالمشاهد المصري والعربي.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، تشارك الفنانة سهير رمزي في أحداث هذا العمل الدرامي الإجتماعي، وتجسد دور أم هاني رمزي داخل احداث المسلسل، ومما صدم البعض، هو ظهور سهير في بوستر مسلسل «القاتل الذي أحبني» بدون حجاب، والذي ارتده لفترة طويلة عقب اعلان اعتزالها الفن.

ونشر هاني رمزي بوسترات المسلسل عبر «انستجرام» قائلا: «وحشتوني، ووحشني أعملكو مسلسلات لطيفة تدخل بيوتكم وأنتو مرحرحين على الكنبة، رغم أن لسه مسلسلات «مبروك جالك قلق»، «عصابة بابا وماما» محققه نسب مشاهدة ضخمة على المنصات».

وأوضح رمزي: «رجعتلكوا بعد ١٢ سنة بمسلسل (القاتل الذي أحبني) يارب أكون خفيف عليكو ف الجو البرد ده».

كان الفنان هاني رمزي كشف عن شخصيته بمسلسل «القاتل الذي احبني» بدور «رسام مغمور»، واسمه «معتز»، مؤكدا أنه سيكون لديه حالة غريبة، فعندما يغضب بسبب شخص تحدث له كارثة يمكن أن تؤدي إلى وفاته.

مسلسل «القاتل الذي احبني» بتوقيع المخرج عمرو عابدين، يشارك في بطولته «سهير رمزي، محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبدالله، لقاء سويدان». تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، يراهن فيه هاني رمزي على الفكرة التي تحملها المسلسل، كونها مختلفة ولم يتم مناقشتها داخل الدراما من قبل، كما أن الكوميديا فيها قائمة على المواقف.

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