تسريب حديث خاص بين أصالة وإليسا عن رأيهما بفيلم “أصحاب ولا أعزّ” وهما في غرفة المكياج.. وما قالته الأخيرة عن إياد نصار صادم للجميع!

كتب امير فتحي في الخميس 3 فبراير 2022 11:51 صباحاً - تتواصل ردود الأفعال حول فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي أنتجته منصة «نتفليكس»، وآخرها تسجيل صوتي “مسرب” يجمع الفنانة اللبنانية إليسا بزميلتها السورية أصالة نصري التي ظهرت في مقطع الفيديو خلال كواليس التجهيز لحفل “صنّاع الترفيه” قبل يومين في الرياض.

حيث أنه عن غير قصد، سرّب خبير التجميل اللبناني بسام فتوح محادثة دارت بين النجمتين السورية واللبنانية، من خلال خاصية الستوري على حسابه الخاص في «إنستجرام»، فظهرت أصالة وهي تضع الماكياج فيما يظهر صوت إليسا في الخلفية.

وتساءلت السيدة المشاركة بالنقاش ولم تعرف هويتها “مين اللي أكلت الجو؟ منى؟”، لترد إليسا “منى زكي مش معقول شو شطورة، بس إياد أقل منها، حتى عادل كرم شطور”، لتعلق أصالة وهي تضع اللمسات الأخيرة من أحمر الشفاه قائلة “أقل منها”، في إشارة لإياد نصار.

إليسا تدعم منى زكي بعد أزمة فيلم «أصحاب ولا أعزّ»

وكانت إليسا وجهت في وقت سابق، رسالة دعم إلى صديقتها منى زكي، بعدما غردت عبر «تويتر» لتوجه التحية والتقدير لكل المشاركين بالفيلم وخاصة القديرة منى زكي، التي تحدثت عنها قائلة “تتعرض لأسوأ حملة.. كل الحب”.

وانتقدت النجمة اللبنانية، الهجوم الذي يواجه الفيلم، معتبرة أن الأفلام العربية في الماضي كانت تحمل مضمونا جريئا، وبالتالي لابد من تقبل الأمر بداعي التقدم، وفي النهاية من لا يرغب في مشاهدته فعليه ألا يشاهده، ولكنها هي أحبته للغاية.

أصالة تدعم أبطال الفيلم عبر «إنستجرام»

بدورها، دعمت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أبطال فيلم “أصحاب ولا أعز”، وكتبت “من حسن حظّي تابعت مبارح هالفيلم الرّهيب المُتقن بشكل رائع وحوار ذكي وتمثيل عبقري وبخصّ منى زكي الّلي ماشفت بحياتي حدا صادق وحقيقي متلها”.

كما أضافت: “هالست بتستحقّ التكريم والمديح والتشجيع لأنها نجمة إبداع وفنّ مالها مثيل، تسمّرت مكاني طول مدّة الفيلم واستمتعت وانبهرت بالفنّ والتحدّي والفكرة والإخراج والحوار ونادين لبكي المو معقولة وإيّاد نصّار الرّهيب وجورج خبّاز العبقري وهالبنت الصغيرة المستفزّة الّلي خلّتني أتمنّى من جوّا قلبي ألطشها كفّين على وشها خلّيها غصبن عنها ماتطلع من البيت”.

وتابعت: “الفيلم رهيب مُنافس للأفلام الأجنبيّة بحرص أكتر وأكيد أدب أكتر واحترام أكتر لأنّه الأجنبي منّ هالقصص أكتر بكتير حريّة وأكتر جرأة بالحكي والصور، أنا جدّاً فخورة بهالمستوى من الأفلام وعكس صور بتصير بكلّ المجتمعات على حد سواء وبنفس النسب، براڤو يا سيّدات ويا أساتذة رفعتوا راسنا وأسعدتونا”.

«أصحاب ولا أعز» نسخة جديدة من فيلم perfect strangers

فيلم «أصحاب ولا أعزّ» مأخوذ عن الفيلم الإيطالي «Perfect Stranger» وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء، ويجسد الفنان اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه.

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