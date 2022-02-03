كيم كرداشيان في لائحة فوربس.. لن تصدقوا حجم ثروتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت مجلة فوربس الشهيرة “قائمة مليارديرات العالم”، التي تضمنت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كرداشيان ويست ضمن قائمة أثرياء العالم بثروة بلغت 1.8 مليار دولار.

وأشارت المجلة إلى أن علامتي “KKW بيوتي” و”سكيمز”، هما التي ساعدتا في وضعها ضمن قائمة المليارديرات عند إضافة ثروتها من أعمالها التجارية إلى عملها في برنامجها التلفزيوني وصفقات الشراكات التي تعقدها، إضافة إلى أنها تمتلك أيضاً أصولاً نقدية واستثمارات وعقارات.

واللافت أن ثروة كيم كرداشيان زادت نحو 600 مليون دولار، وذلك بعد أن زادت قيمة العلامة التجارية الخاصة بالفنانة إلى 3.2 مليار دولار .

وكانت كيم كرداشيان قد انفصلت منذ نحو العام، وتحديداً في فبراير/ شباط المنصرم، عن النجم كانيي ويست حيث تقدمت بطلب طلاق مشيرة إلى “اختلافات لا يمكن حلها”، وتبلغ ثروة كانييه 6.6 مليار دولار والغالبية العظمى من ثروته مرتبطة بأعماله في مجال الملابس وليس الفن.