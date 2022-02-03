سيف نبيل يكتسح “تيك توك”.. هاشتاغ اسمه يتخطى المليار!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع النجم العراقي سيف نبيل من تحقيق رقم قياسي جديد في عالم التواصل الإجتماعي، إذ تخطى هاشتاغ اسمه باللغة العربية “#سيف_نبيل” أن يحقق أكثر 1.2 مليار استخدام في مجموع المشاهدات الحقيقية للهاشتاغات التي يستخدمها الناشطون على موقع “تيك توك” الشهير.

ويعتبر هاشتاغ “#سيف_نبيل”، الذي اقترب من مليار ونصف مليار مشاهدة، ظاهرة أشبه بتحطيم للأرقام القياسية بين الفنانين في الوطن العربي، إذ أن عدد استخدام اسم الفنان العراقي الشهير يرتفع بشكل كبير نظرًا لمحبّة روّاد الإنترنت لأغنياته ومشاركتهم بإعجاب لأعماله الفنية.

يُذكر أن سيف نبيل طرح أغنيته الجديدة “آه ياني” منذ شهر تقريبًا، واحتفل في الساعات الماضية بتحقيق العمل أكثر من 20 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

وأغنية “آه ياني” من كلمات وألحان سيف وتوزيع المبدع عمر صباغ، أمّا كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج دان حداد.