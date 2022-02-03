نيللي كريم تكشف لأوّل مرّة تفاصيل مسلسلها الجديد وتؤكد: “ما ليش حظ مع أحمد حاتم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت النجمة نيللي كريم لأول مرة تفاصيل مسلسلها الجديد ” فاتن أمل حربي”، مؤكدة إنه يناقش قضية الزواج العرفي، وبعض أزمات الزواج الرسمي، مشيرة إلى بدء تصوير المسلسل بعد تعافيها من فيروس كورونا، لضمان اللحاق بموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، وأكدت أن أحمد حاتم لن يشاركها البطولة.

وقالت نيللي في تصريحات لبرنامج “the insider بالعربي” إن المسلسل دراما اجتماعية ويناقش قضية الزواج العرفي والرسمي والعديد من القضايا التي تخص المرأة ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

وأكدت نيللي كريم أن الفنان أحمد حاتم لن يشارك ضمن فريق مسلسل “فاتن أمل حربي” رغم إعلانه سابقا عن تشوقه للعمل معها، ولكن لم يتم الاتفاق بينه وبين صناع العمل وقالت: “أنا ما ليش حظ مع أحمد”.

وعن النجوم المشاركين، أعلنت نيللي أن شريف سلامة وهالة صدقي وفادية عبد الغني وخالد سرحان من ضمن نجوم المسلسل.