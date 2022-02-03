بعد براءته من تهمة السرقة.. رامز جلال بمقلب جديد في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قرارها برفض الدعوى المقامة ضد الفنان رامز جلال، وشركة “إم بي سي مصر” وشركة “إي بروديوسر” من قبل الكاتبة هيام سليم، في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشأن فكرة برنامجه السنوي للمقالب والذي يعرض في رمضان، كما رفضت وقف عرض البرنامج، وأعلن رامز عن تواجده بموسم رمضان 2022.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، قضت ببراءة الفنان رامز جلال ومالك إحدى القنوات من اتهامهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكاتبة تدعى هيام سليم.

وتصدر اسم رامز جلال قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حصوله على جائزة في فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن رامز عن تواجده خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022 عقب حصوله على جائزة البرامج الأكثر مشاهدة خلال فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية قائلا: “مينفعش ميكونش موجود في رمضان السنادي”.

وأكد رامز أنه سعيد جدا بتكريمه على مشواره في برنامج المقالب الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني، وحصوله على جائزة أكثر البرامج مشاهدة على mbc، ووجّه الشكر لكل من مجموعة قنوات “إم بي سي”، لدعمهم له طوال المواسم السابقة.

واعتذر لكافة ضحاياه في المواسم السابقة منذ بداية عرض البرنامج في عام 2009 قائلا: “اللي عملت فيه مقلب وزعلان مني يسامحني.. أنا آسف، وأعرب عن رغبته فى استضافة الفنان محمد عبده خلال الموسم المقبل”.