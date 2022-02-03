زينة تودِّع “التاريخ السري لكوثر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد 3 سنوات من التصوير، أنهت الممثلة المصرية زينة المشاهد الأخيرة لفيلمها “التاريخ السري لكوثر”، والذي بدأ تصويره عام 2017.

ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج النهائية تمهيداً لعرضه في الصيف، ويشارك في بطولته ليلى علوي، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، وعبد الرحيم حسن، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين. ويتناول الفيلم الوضع السياسي والاجتماعي في مصر بعد ثورة 25 يناير، وظهور الجماعات الدينية المتشددة خلال تلك الفترة.

وذكرت زينة، أنها تقدم شخصية “كوثر”، فتاة من منطقة شعبية يستدرجها حزب سياسي ويستخدمها في إحداث فتنة بين فئات المجتمع. وأشارت إلى أن الفيلم، هو التعاون الثاني الذي يجمعها بالمخرج محمد أمين بعد فيلم “بنتين من مصر” عام 2009، والذي حقّق نجاحاً كبيراً، وشارك في مهرجانات دولية ومحلية وحصد جوائز كثيرة، وحصلت عن دورها فيه على جائزة أحسن ممثلة من المهرجان القومي للسينما.

وأكدت أنها ستخوض في مسلسل “عشق أسود” السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف محمد عبد المعطى واخرج شيرين عادل، ويشاركها بطولته المطرب أحمد فهمي. وانتهت زينة من تصوير مسلسل “420 دقيقة” إخراج هاني خليفة، ويشاركها بطولته سماح أنور، محمد شاهين، ورشدي الشامي. وتدور أحداثه في إطار تشويقي من 6 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكان آخر أعمال زينة مسلسل “كله بالحب” الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته صابرين، أحمد السعدني، هالة فاخر، وريم البارودي، وهو من إخراج عصام عبد الحميد. وجسدت من خلاله شخصية فتاة نصابة، تدخل في عدة أزمات في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي.