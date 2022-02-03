هند صبري تحتفل بـ”البحث عن علا”.. يعرض في 190 دولة بـ32 لغة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة هند صبري ببدء عرض مسلسلها الجديد “البحث عن علا”، ونشرت هند صورًا من احتفالية اطلاق العمل المقرر عرضه بداية من اليوم الخميس 3 فبراير عبر منصة نتفليكس المشفرة، مع الإشارة إلى أن المسلسل سيعرض بنفس التوقيت في ١٩٠ دولة حول العالم، مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة ومدبلج إلى ٤ لغات.

وظهر في الصور التي نشرتها هند صبري نجوم مسلسل “البحث عن علا”: هاني عادل وندي موسي وسوسن بدر ومحمود الليثي، وتم تصويرها خلال الحفل الذي أقامته الشركة صاحبة حقوق بث العمل، احتفالا بعودة “علا” بعد 10 سنوات من عرض الجزء الأول بعنوان “عايزة أتجوز”.

حضر الاحتفالية هند صبري وهاني عادي وندي موسي ومحمد الليثي وياسمينا العبد، والكاتبتان غادة عبدالعال، ومها الوزير، والمنتج أمين المصري والمخرج هادي الباجوري.

وتعود هند صبري لشخصية علا عبدالصبور التي حققت نجاحا كبيرا من خلالها في مسلسل “عايزة أتجوز”، وكشف الإعلان التشويقي للمسلسل عن أسرة علا التي تضم زوجها هشام ويجسد شخصيته الفنان هاني عادل”، وابنتها نادية “آيسل رمزي” وسليم “عمر شريف”، ووالدتها سهير “الفنانة سوسن بدر”.

وتشهد أحداث “البحث عن علا” اختلافا كبيرا في شخصيتها بعد حصولها على الطلاق، حيث تنطلق في رحلة للبحث عن ذاتها بالإضافة إلى مواجهة التحديات التي تواجهها في تربية الأولاد والاعتماد على نفسها كليًا.