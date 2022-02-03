لطيفة: خيري بشارة أبدع وأتمنى عرض مسرحية "أم كلثوم وعبدالحليم" ‏في كافة أنحاء الوطن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:‏

حضرت الفنانة التونسية لطيفة عدة عروض مسرحية على هامش موسم الرياض، وذلك خلال زيارتها ‏للسعودية لحضور حفل "جوي أووردز" الذي أقيم مؤخرا برعاية هيئة الترفيه.

وقالت لطيفة في ‏تصريحات صحفية: "شاهدت عرض عبدالحليم حافظ وهو عمل مسرحي مشرف جدا، وقد أبدع ‏فيها المخرج الكبير خيري بشارة، فالمسرحية بها ديكورات وإضاءة موفقة جدا وتليق بحجم ‏العمل، والعروض الاستعراضية مميزة جدا".‏

وأضافت: "أيضا شاهدت مسرحية أم كلثوم وهي عمل ابداعي مليء بالنوستوليجيا ويعيش معها ‏الجمهور حالة من الانبهار والفن الراقي"، مؤكدة أن انتاج مثل هذه الأعمال يعد طفرة فنية تساهم ‏في مواجهة الإسفاف، وتساعد على نشر الفن الراقي الذي تربينا عليه.

وتابعت: "هذه الأعمال ‏تثبت أن الفن مش مجرد جملة ولا أغنية تفرقع، الفن شعر وكلام حلو ومزيكا والتزام وانتماء ‏وطني"، مؤكدة أن العالم العربي بأكمله نشأ على أعمال عبدالحليم وأم كلثوم، وأشارت إلى أن المخرج ‏خيري بشارة أبدع فعلا في تقديم هذه الأعمال المميزة.‏

وأوضحت لطيفة أن هيئة الترفيه أنتجت أعمالا لكبار نجوم الوطن العربي المؤثرين في تاريخنا ‏ومسيرتنا الفنية أمثال عبدالحليم وأم كلثوم، وهم عمالقة الفن العربي، ويظهر معهم شخصيات ‏بارزة أثرت مسيرتنا الفنية العربية بأعمال مهمة جدا ومنهم على سبيل المثال (الموجي وبليغ ‏حمدي والأبنودي وكمال الطويل، وغيرهم الكثيرين من عمالقة الفن العربي).

واستكملت: "هؤلاء أسسوا أجيالا متعاقبة في الفن وتقديم أعمالا عنهم للأجيال الجديدة قادر على أن يعدل ‏ميزان الأغنية في الوطن العربي".‏

وتمنت لطيفة أن تعرض هذه الأعمال في كافة الدول العربية، ويجوب صناعها كافة الأقطار ‏العربية في القريب العاجل من أجل احياء تراثنا الفني العربي وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخنا ‏الفني المشرف، مؤكدة أن الجمهور كان يخرج من هذه العروض منبهر ويشعر بمشاعر ‏متضاربة بين الحزن والفرح، حتى أن الأغلبية كانوا يبكون من جمال هذه الحكايات الإنسانية ‏الفنية الشيقة