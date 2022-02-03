لقاء الخميسي بصحبة زوجها وهاني سلامة في باريس.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هاني سلامة

نشر الفنان هاني سلامة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجده في باريس.

نادر حمدي

نشر الموزع الموسيقي نادر حمدي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "الاستديو".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب.

محمد عز

نشر الفنان محمد عز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر في الصورة وهو يمارس رياضة "الملاكمة".

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا "أوف شولدر"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة ظهرت فيها مع زوجها محمد عبد المنصف، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".