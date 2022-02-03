تعرف على توقعات نبيل الحلفاوي لمباراة مصر والكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على سؤال أحد متابعيه، عن توقعاته لمباراة مصر والكاميرون والتي يخوضها منتخبنا الوطني غدا الخميس ضمن المربع الذهبي لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء سؤال أحد "متابعي" الحلفاوي على النحو التالي: "توقعاتك هنعمل إيه مع الكاميرون يا قبطان"، ليرد الحلفاوي قائلا: "لو التحكيم عادل.. هنكسب إن شاء الله".

وتقرر إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكاميرون، للمعلق المصري علي محمد علي، كبير المعلقين بقناة بي إن سبورتس

وتُنقل البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس، صاحب الحقوق الحصرية، فيما تنقل بعض القنوات العربية والأفريقية مباريات منها حسب ما حصلت

يذكر أن المنتخب الوطني فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم