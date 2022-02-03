منتخب السنغال يحجز مقعده في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 فبراير 2022 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكن منتخب السنغال من حجز مقعده في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2021، بعد انتزاعه لفوز ثمين على منتخب بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وواجهت “أسود التيرنغا” صعوبات كبيرة خلال المباراة، بعد أن أظهرت الخيول البوركينية قوة دفاعية رهيبة، جعلت كل المحاولات التي قادها النجم ساديو ماني دون خطورة مع تألق الحارس كوفي.

وتدخل “الفار” في الشوط الأول، ليحرم السنغال من ضربتي جزاء وتعديل قرار الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما، الذي كان صارماً في هذه المباراة وحاول عدم التسامح مع التدخلات القوية التي كلفت بوركينافاسو خسارة الحارس المميز كوفي.

وفي الشوط الثاني، انتظر منتخب السنغال الدقيقة 71، لافتتاح النتيجة عبر مدافعه ديالو الذي يلعب لباريس سان جيرمان، بعد ركنية تابعها مدافع نابولي كوليبالي في مرحلة أولى، الذي ساعد زميله على التهديف وتعويض فشل المدافعين.

وسرعان ما برز النجم ساديو ماني، الذي افتك الكرة من أحد المدافعين، قبل التمرير إلى إدريسا غاي، متوسط ميدان باريس سان جيرمان الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 76 ووضع السنغال في موقف مناسب للتأهل.

وأشعل البوركيني إبراهيم توري اللقاء، بعد أن سجل هدفاً عكس مجريات المباراة ليجعل الدقائق الأخيرة شديدة الحماس، أمام رغبة الخيول في قلب الطاولة على منافسهم، ولكن هجوما سريعا من ساديو ماني أنهى التشويق بعد أن رفع الكرة فوق الحارس محرزاً الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ونجح منتخب السنغال، في الوصول إلى النهائي بعد نسخة 2019، عندما خسر في اللقاء الأخير ضد المنتخب الجزائري بنتيجة 1ـ0، وهو يبحث عن اللقب الأول في رصيده وسيتعرف على منافسه، الخميس، في لقاء مصر والكاميرون على أن يدور النهائي يوم الأحد القادم.