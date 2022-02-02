بوراك أوزجيفيت وفهرية إفتجين يتخذان قرارًا مهمًا بشأن حياتهما المهنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت إحدى الصحف التركية أن النجمين التركيين بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية إفتجين اتخذا قراراً جديداً يتعلّق بحياتهما المهنية.

وكونهما من الممثلين الأعلى أجراً في تركيا، دفعهما هذا الأمر الى اتخاذ قرار بعدم البحث عن مشاريع يومية بل سنوية عندما يتعلق الأمر بالترويج للمنتجات.

وإفتجين التي تملك أكثر من 12 مليون متابع على “إنستغرام” وأوزجيفيت الذي يتابعه 20 مليون متابع، تلقّيا عروضاً عدة للترويج للمنتجات إلا أنهما رفضاها كلها وهذا لأنهما لا يبحثان عن مشاريع يومية بل سنوية.

ووفق إحدى الجرائد التركية، قام كل منهما بزيادة أسعارهما لترويج المنتجات وزُعم أن الرقم الذي قد يطلبانه الثنائي ضخم جداً، إذ يمكنهما طلب ما يصل إلى 737 و860 ألف دولار أميركي مقابل مشروع واحد مدته عام واحد.