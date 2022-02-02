طليقة أحمد الفيشاوي تكشف عن سبب طلاقهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طلاق سيدة الأعمال المصرية نادية الكامل من الممثل المصري أحمد الفيشاوي أخيراً، ألمحت خلال حديث أخير لها عن تعرّضها للضرب والتعنيف من قبل طليقها النجم، علماً أنها لم تكشف بشكل مباشر عن أسباب الطلاق الذي وقع منذ نحو شهر.

وفي التفاصيل أن أحد المحامين استفز الكامل أخيراً بعد أن اعترض على تغليظ عقوبة ضرب الزوجة، فردّت عليه ملمحةً خلال حديثها عن تعرضها للضرب قبل انفصالها عن زوجها.

وقالت: “يعني حضرتك معترض على تغليظ عقوبة ضرب الست بحجة إن مفيش “كشك يدافع عن الرجالة”!!! وإن حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجب مشروع القانون ده!! هو أنت مش عايش معانا ولا إيه؟”.

وأضافت: “ما شوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ ده احنا بنخاف نمشي في الشارع.. مش نتضرب بس.. ولو مشوفتش ومسمعتش يبقي أنت راجل مش عارف ولا فاهم حاجة”.

وتابعت الكامل: “إحنا يا سيدي الفاضل الغافل عما يجري حرفيا فيه ستات كتير أوي كل يوم بيتضربوا وبيتشوهوا وقلبهم بيتطفي وبنصحى الصبح نجري على أكل عيشنا واللي بتجري على عيالها واللي أصلا شايلة البيت اللي فيه “النطع” اللي بيضربها”.

ولفتت طليقة الفيشاوي بالقول: “إحنا يا سيدي الفاضل مش عاوزين نحبس الرجالة… إحنا عاوزين أشباه الرجال الناقصين اللي بيضربوا الست هما اللي يتحبسوا”.

ويذكر أن الكامل أعلنت ليلة رأس السنة انفصالها عن زوجها الفيشاوي بشكل مفاجئ، ووجهت رسالة تضمنت: “من امرأة قلبها هلك وانطفئ.. أود أن أعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم 21 الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أهلك أوقاتنا”.