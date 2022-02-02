نجل محمد هنيدي يحتفل بعيد ميلاد والده: “سبب سعادتي في الحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هَنّأ أحمد نجل النجم محمد هنيدي، والده بيوم ميلاده، حيث نشر صورة تجمعهما عبر خاصية ستوري على حسابه على إنستغرام، وعلق عليها قائلاً: “كل سنة وأنت طيب يا سبب سعادتي في الحياة”، ثم أخذ هنيدي الصورة ورَدّ على نجله بشكل كوميدي على طريقة اللمبي محمد سعد من فيلم “الناظر” وكتب: “مش فاكرك ياض”.

ويواصل هنيدي تصوير مشاهده في فيلم «الجواهرجي» مع النجوم منى زكي ولبلبة وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويخرجه إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.

وكانت آخر أعماله بالسينما فيلم الإنس والنمس بطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

محمد هنيدي من مواليد الجيزة عام 1965 وحصل على بكالوريوس معهد السينما عام 1991، بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما أولها في فيلم إسكندرية ليه وفي المسرح، اشتهر بداية في فيلميه “إسماعيلية رايح جاي” و”صعيدي في الجامعة الأميركية”، وفيلم “بخيت وعديلة”، وقام بالغناء في أفلامه بعد أن نجحت أغنية كامننا مع الفنان محمد فؤاد حتى أصبح نجم شباك وله الكثير من الأعمال الفنية.