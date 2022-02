وفاة الممثل Moses J. Moseley عن 31 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عثر على الممثل Moses J. Moseley، أحد نجوم مسلسل The Walking Dead، جثة هامدة نتيجة عيار ناري في منطقة جسر هدسون في ستوكبريدج، جورجيا.

وقد أفادت التحقيقات الأولية أن النجم قد فارق الحياة يوم الأربعاء المنصرم 26 يناير 2022 عن عمر ناهز الـ31 عاماً، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الوفاة، إن كانت وفاته جريمة قتل أو انتحاراً.

وكان قد انقطع الاتصال بين Moses J وعائلته منذ الأحد المنصرم في 23 يناير 2022، بحسب مجلة TMZ، وقد اتصلت العائلة بالمستشفيات بحثاً عنه ولكن من دون أية جدوى.

وبعد ذلك تقدمت العائلة ببلاغ يوم الأربعاء الماضي؛ للإبلاغ عن أن Moses J مفقود، وتم استخدام خدمة تتبع السيارات التي قادتهم إلى سيارته؛ فتم العثور على جثته.

وقد نعت AMC الراحل؛ كونه أحد نجوم The Walking Dead بتغريدة على تويتر، جاء فيها: “أفكارنا وصلواتنا مع أحد أفراد عائلة The Walking Dead الممثل Moses J. Moseley”.

أما مدير أعمال Moses J. Moseley ويدعى Gail Tassell؛ فقد نعى الأخير معبراً عن حزنه لرحيله، وكتب ببيان مؤثر: “كان إنساناً رائعاً وموهوباً جداً، وصديقاً عظيماً”؛ مضيفاً أنه كان سعيداً بالحياة والعمل في مجال الترفيه.

يشار إلى أن الراحل Moses J. Moseley كان قد شارك في العديد من الأعمال الشهيرة مثل: “The Hunger Games: Catching Fire” و”Queen of the South” إضافة إلى “Watchmen” وغيرها، وظهر في مسلسل The Walking Dead بين عام 2012 وعام 2015.