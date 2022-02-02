ماذا قال سامح الصريطي عن توقعاته لمباراة مصر والكاميرون؟ (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان سامح الصريطي، عن توقعاته لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الكاميرون، المقرر إقامتها غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

وقال سامح، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ثقتنا كبيرة في روح لاعبينا، وكفائتهم ومستواهم اللي ظهروا به في آخر مبارتين ..مخلينا مطمنين للفوز إن شاء الله".

وأضاف: "لو الحكم كان عادل في المباراة.. إن شاء الله سنحقق فوزا كبيرا، وأتوقع الفوز بإذن الله، وهرضى بأي نتيجة للفوز حتى لو بنص جون".

وتقرر إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكاميرون، للمعلق المصري علي محمد علي، كبير المعلقين بقناة بي إن سبورتس.

وتُنقل البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس، صاحب الحقوق الحصرية، فيما تنقل بعض القنوات العربية والأفريقية مباريات منها حسب ما حصلت.

يذكر أن المنتخب الوطني فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.