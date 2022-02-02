بالصور.. نجوم الفن في العرض الخاص لـ "حامل اللقب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور العرض الخاص للفيلم الكوميدي "حامل اللقب"، مساء الليلة بسينما الزمالك.

وحضر العرض الخاص الفنان هشام ماجد بطل العمل بصحبة زوجته، كما حضر الفنان أحمد فهمي، شيكو، شادي علي، كريم فهمي وزوجته دانيا البناوي، المنتج محمد حفظي.

كما حضر العرض كل من: الفنان شريف رمزي، المنتجة شهد رمزي، بسنت أحمد صيام، زينب غريب، وعدد من صناع العمل.

فيلم "حامل اللقب" بطولة: هشام ماجد، دينا الشربيني، أحمد فتحي، محمد سلام، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، بينهم محمد ثروت، ومحمد كيلاني، عماد رشاد، والإعلامي إبراهيم فايق، وآخرون، وهو من إخراج هشام فتحي.