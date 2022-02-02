توقعات حجاج عبدالعظيم لمباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي أمم إفريقيا (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان القدير حجاج عبدالعظيم، عن توقعاته لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الكاميرون، المقرر إقامتها غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

وقال حجاج، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يتوقع فوز المنتخب الوطني بهذه المباراة المرتقبة بنتيجة 1/صفر، وسيتم تسجيل هدف منتخبنا المصري عن طريق ضربة جزاء.

ووجه حجاج عبدالعظيم نصيحته للاعبي المنتخب الوطني قبل المباراة، قائلا: "على لاعبينا.. ضرورة اللعب السريع، وتسليم الكرة بين اللاعبين بشكل صحيح، وانتهاز أقل الفرص بالنسبة لهجوم المنتخب من أجل التسجيل، والحرص على عدم ضياعها".

وتقرر إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكاميرون، للمعلق المصري علي محمد علي، كبير المعلقين بقناة بي إن سبورتس.

وتُنقل البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس، صاحب الحقوق الحصرية، فيما تنقل بعض القنوات العربية والأفريقية مباريات منها حسب ما حصلت.

يذكر أن المنتخب الوطني فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.