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خاص| تعرف على توقعات أميرة العايدي لمباراة مصر والكاميرون بأمم إفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة أميرة العايدي، عن توقعاتها لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الكاميرون، المقرر إقامتها غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

وقالت أميرة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تتوقع فوز المنتخب الوطني بهذه المباراة المرتقبة بنتيجة 2/ صفر أو 2 /1.

وأضافت أميرة العايدي: "إن شاء الله هنكسب.. منتخبنا جامد جدا.. وإحنا ثقتنا بربنا كبيرة إن شاء الله في الفوز".

وتقرر إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكاميرون، للمعلق المصري علي محمد علي، كبير المعلقين بقناة بي إن سبورتس.

وتُنقل البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس، صاحب الحقوق الحصرية، فيما تنقل بعض القنوات العربية والأفريقية مباريات منها حسب ما حصلت.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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