إصابة نادر حمدي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان والموزع نادر حمدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، إصابته بفيروس ركورونا.

ونشر "حمدي" صورة كُتب عليها: "الحمد لله إيجابي كورونا"، فيما علق: "في ناس عينها في الصورة اللي فاتت، أهو مش هعمل حاجة لحد ما خف".

وكان نادر حمدي قد نشر صورة أمس من داخل الاستوديو، شوق خلالها جمهوره لعمل فني جديد دون الكشف عن أية تفاصيل.

يذكر أن الفنان والموزع نادر حمدي احتفل منذ أيام بعيد زواجه الأول من زوجته المنتجة سارة حسني

ونشر نادر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "أول سنة تعدي علينا مع بعض، ربنا يخليكي ليا ومعايا دايمًا يا أم سيف".