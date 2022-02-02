صناع أغاني "أبو العروسة 3" يكشفون لـ "الخليج 365" كواليس تقديمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"راجعين.. كلنا حاسين بحنين وشوق" على إيقاع تلك الأغنية بدأ يوم السبت الماضي، عرض ثالث أجزاء مسلسل "أبو العروسة"، الذي يقوم ببطولته الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر، والفنان مدحت صالح.

ومع تصدر الأغنية التي قدمت للدعاية للعمل، تريند موقع البحث "جوجل"، الأيام الماضية، كان السؤال عن كواليس أغاني مسلسل "أبو العروسة 3".

الشاعر سلطان صلاح في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن كواليس كتابة "راجعين"، وقال: "الحمد لله سعيد بالصدى الطيب لها، بعد النجاح الذي تحقق من قبل في أغنية (قادرين يا دنيا)، التي كتبتها أيضا في ثاني مواسم المسلسل، وغناها الفنان مدحت صالح، ولحنها ووزعها موسيقيا خالد عز".

وأضاف: "بدأنا العمل على أغنية (راجعين) من حوالي شهرين، وكانت الفكرة، أن تكون رسالة حب موجهة إلى الجمهور، ونقول من خلالها لهم (راجعين مجددا إلى البيت، والدفء، وإنكم وحشتونا)، ومن هنا كتبت (راجعين.. كلنا حاسين بحنين وبشوق، كل لحظة معاكوا عشناها، ومش ناسيين، لقلوب عايشاها برضا.. لقلوب عمرانة دفا.. لسنين مليانة حكايات راجعين) ".

الشاعر سلطان صلاح تابع: "عملت أيضا على أغاني أخرى في المسلسل، ويتبادل غنائها الفنان مدحت صالح، والملحن والموزع الموسيقي خالد عز".

"يا أطيب قلب"

الشاعر وليد جلال من جهته قال لـ "الخليج 365": "فخور وسعيد بالمشاركة في مسلسل نال حب وأحترام في بيوتنا جميعا، وله دور هادف، وحقق نجاحا مستحقا".

وتابع :"بدأت العمل في المسلسل، من حوالي شهر، وبعد قراءة السيناريو والمشاهد المطلوب لها أغاني، كتبت أغنيتين داخل الأحداث".

وليد أضاف: "كتبت أغاني (يا أطيب قلب) وتقدمها المجموعة، و(متزعليش) غناء وألحان وتوزيع خالد عز، والأغنيتين تعرض داخل المسلسل كإهداء إلى (عايدة-سوسن بدر) ".

وتشهد حلقات (أبو العروسة-الجزء الثالث)، تقديم الفنان مدحت صالح، مجموعة رباعيات غنائية، منها "الصحبة"، من ألحان وتوزيع خالد عز، ومن كلمات الشاعر جمال الخولي.

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هاني كمال، ويشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، نانسي صلاح، ندا عادل.