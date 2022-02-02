مجدى الهوارى يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل المخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد ابنته مريم، الذي يوافق اليوم 2 فبراير .

ونشر الهواري مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وظهرت فيه مريم وهي تقطع "تورتة" عيد ميلادها.

وعلق "الهواري" على مقطع الفيديو قائلا: "كل سنة وأنتي طيبة يا قلبي".

من ناحية أخرى يخوض المخرج مجدي الهواري، السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022، مع النجم مصطفى شعبان، من خلال مسلسل "دايما عامر".

ويشارك في بطولة العمل النجوم: لبلبة، ميرنا نور الدين، سينتيا خليفة، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، وعمرو عبد الجليل وغيرهم، من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبد الفتاح.