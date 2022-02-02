خاص| توقعات أحمد بدير لمباراة مصر والكاميرون ونصيحته للاعبي المنتخب الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان القدير أحمد بدير، عن توقعاته لمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الكاميرون، المقرر إقامتها غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

وقال بدير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يتوقع فوز المنتخب الوطني بهدفين دون مقابل في هذه المباراة المرتقبة بين المنتخبين.

وتابع بدير: "الروح اللي ظهر بها لاعبي المنتخب في آخر مباراتين عايزينها تكون حاضرة في مباراة الكاميرون، ونصيحتي للاعبينا الكبار.. إنهم ينسوا موضوع الحكم جاساما، ونركز في اللعب والملعب، ونترك قصة الحكم للعالم كله اللي هيشوف المباراة، ويحكم عليه".

وأضاف: "خلينا في أرض الملعب وتركيزنا في الكورة، وإحنا مش داخلين حرب واللي يلعب كويس يفوز نقوله ألف مبروك، ولكن رجالتنا قادرين على تخطي هذه المباراة ويكسبوها بكل روح رياضية، وإن شاء الله هنكسب 2/صفر".

وتقرر إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر والكاميرون، للمعلق المصري علي محمد علي، كبير المعلقين بقناة بي إن سبورتس.

وتُنقل البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس، صاحب الحقوق الحصرية، فيما تنقل بعض القنوات العربية والأفريقية مباريات منها حسب ما حصلت.