بعدما عرفت بفستانها الاحمر… ميني ماوس تستبدله ببدلة زرقاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 32 دقيقة

بعدما اعتاد عليها الأطفال، قررت ميني ماوس أن تغير ملابسها قريبا إلى بدلة زرقاء أنيقة ذات بنطال، مستبدلة فستانها التقليدي الأحمر المنقّط مع الاحتفاظ بعقدة رأسها الشهيرة.

وصمم مظهر ميني الجديد مصممة الأزياء ستيلا مكارتني للاحتفال بمناسبة مرور 30 ​​عاما على إنشاء منتجع ديزني لاند في باريس.

وعلى الرغم من أن التغيير هو مجرد تغيير مؤقت، إلا أنه قوبل بردود فعل متباينة على الإنترنت من عشاق ديزني.

وسترتدي ميني بدلة “توكسيدو” رسمية زرقاء في منتجع ديزني الترفيهي في باريس اعتبارا من مارس/آذار 2022، حيث سترتديها في الوقت التي يحتفل خلاله بشهر تاريخ المرأة.

وقالت مكارتني: “هذه اللمسة الجديدة على نقاط البولكا (الحمراء) المميزة الخاصة بها، تجعل ميني ماوس رمزا للتقدم لجيل جديد”.