“بطلوع الروح”.. إلهام شاهين تعود إلى الشاشة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر المشاهدون العرب الأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها في شهر رمضان المبارك، حيث يتبقى حوالي 60 يوماً فقط ليبدأ الموسم الدرامي الأهم لعرض المسلسلات وبرامج الترفيه في الوطن العربي.

الفنانة المصرية إلهام شاهين من بين الفنانين العائدين إلى الشاشة الصغيرة، حيث قالت في تصريحات صحفية، إنها من المقرر أن تخوض السباق الدرامي بمسلسل “بطلوع الروح”، والذي سيمثل اختلافاً جذرياً في موسم المسلسلات خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت إلهام شاهين أن دورها في مسلسل “بطلوع الروح” مختلف هذه المرة، واعدة الجمهور بشخصية مختلفة تماماً وأحداث مثيرة داخل المسلسل.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين أنها تختار بعناية الأدوار التي تقدّمها وذلك لتكون إضافة إلى مسيرتها الفنية، كما تسعى دائمًا لاختيار أعمال قادرة على تحريك العقل وإثراء المشاهد.