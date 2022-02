وفاة مونيكا فيتي ملكة السينما الإيطالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت الممثلة الإيطالية مونيكا فيتي التي اشتُهرت خصوصاً بأدوارها في أفلام المخرج الإيطالي مايكل أنجيلو أنتونيوني، عن 90 عاماً، على ما أعلن وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني اليوم الأربعاء.

وكتب الوزير في بيان “وداعاً مونيكا فيتي، وداعاً لملكة السينما الإيطالية. اليوم يوم حزين حقاً، إذ نودع خلاله فنانة عظيمة وإيطالية عظيمة”.

وحققت فيتي بنظرتها الهادئة المفعمة بالشجن وصوتها الأجش الساحر، شهرة عالمية بفضل فيلم “L’Avventura” (“المغامرة”) الدرامي عام 1960.

اكتشفت فيتي، المولودة في روما في 3 نوفمبر 1931، شغفها بالمسرح خلال الحرب العالمية الثانية، من خلال أدائها شخصيات من الدمى لتسلّي عائلتها.

وروت فيتي، في إحدى مقابلاتها بشأن تلك المرحلة “فيما كانت القنابل تتساقط، عندما اضطررنا للنزول إلى الملاجئ، كنا نرتجل أنا وأخي الصغير مسرحيات صغيرة للترفيه عمّن حولنا”.

بعد تخرجها من الأكاديمية الوطنية للفنون المسرحية في روما عام 1953، بدأت مسيرتها المهنية على المسرح، وكشفت عن موهبة كوميدية فطرية.

وقد لفتت فيتي، التي تميزت عن ممثلات إيطاليات معاصرات لها مثل صوفيا لورين وجينا لولوبريجيدا، بصوتها الأجش والنمش على وجهها وشعرها الأشقر، انتباه المخرج أنتونيوني قبل أن تطوّر معه سريعاً علاقة فنية.

وقالت فيتي، في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي عام 1982 “لقد كنت محظوظة لبدء مسيرتي المهنية مع رجل يتمتع بموهبة عظيمة”، لكنه كان أيضاً “روحانيا ومليئا بالحياة والحماسة”.

وقد صنعت فيتي اسماً لنفسها في الكوميديا، إذ شاركت في أعمال إلى جانب أسماء إيطالية معروفة من أمثال ألبرتو سوردي وأوغو تونياتسي وفيتوريو غاسمان ونينو مانفريدي.

من بين أفضل الأدوار التي أحبتها كانت شخصية “أسونتا” في فيلم The girl with the pistol للمخرج ماريو مونيتشيلي سنة 1968.

بعدما شاركت فيتي في عشرات الأفلام خلال الستينيات والسبعينيات، تباطأت وتيرة أعمالها في العقد التالي، رغم تعاونها مجددا مع أنتونيوني عام 1980 في فيلم “The Mystery of Oberwald”.

وانسحبت الممثلة، التي كانت تعاني مرضا تنكسيا، من الحياة العامة في السنوات الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن فيتي “جعلت السينما الإيطالية تتألق في كل أنحاء العالم”.

كذلك علقت صوفيا لورين على وفاة فيتي، واصفة ذلك بأنه “خسارة كبيرة، ليس فقط للسينما، ولكن لنا جميعاً”.