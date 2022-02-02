العثور على بطل مسلسل ” The Walking Dead ” ميتا في سيارته

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 فبراير 2022 08:49 مساءً - كشفت صحيفة الإندبندنت عن وفاة ” موسى جيه موسلي ” الذي اشتهر بتجسيد دور الزومبي في مسلسل The Walking Dead عن عمر ناهز 31 عاما .

حيث تم العثور على موسى جيه موسلي ميتا في سيارته متأثرا بجراحه نتيجة إصابته بطلق ناري في مدينة ستوكبريدج بولاية جورجيا بعد أن أبلغت عائلته عن فقدانه منذ إسبوع .

وقالت الجهات الأمنية في بيان لها أنه جاري التحقيق في وفاة موسى باعتبارها عملية انتحار محتملة ولم يصدر بيان رسمي بشأن الظروف المحيطة بوفاته .

فيما صرح أقاربه بأنهم لم يعرفوا أية تفاصيل عنه منذ 23 يناير الماضي وقدموا على إثر ذلك بلاغًا في مركز الشرطة ثم اتصلوا بشركة أمن السيارات التي تتبعت سيارته إلى حيث تم العثور على جثته .

ونعت الشركة التي تتولى إدارة أعمال موسى جيه موسلي وفاته في بيان عبر حسابها على تويتر جاء فيه : ” بقلب حزين نقدم أخلص تعازينا لعائلة وأصدقاء موسلي .. نشعر بالحزن حقا كان ألطف وأفضل شخص تقابله .. كان ممثلا استثنائيا سوف نفتقدك عزيزي ” .