جديد قصص إنستغرام: صورة رمزية ثلاثية الأبعاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك، عن جلب الصور الرمزية الثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام والرسائل المباشرة وتحديث الصور الرمزية في فيسبوك وماسنجر.

ويمكن للأشخاص في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الظهور على أنهم ذواتهم الافتراضية في الملصقات ومشاركات الخلاصة وصور الملف الشخصي عبر فيسبوك والمزيد من خلال منصات ميتا، بما في ذلك منصة Quest VR.

وتشمل الصور الرمزية الجديدة أشكال وجه جديدة وأجهزة مساعدة مثل غرسات القوقعة وأدوات السمع التي توضع فوق الأذن بألوان متعددة والكراسي المتحركة لتكون أكثر شمولاً للمستخدمين ذوي الإعاقة.

وتعمل الشركة أيضًا على تحسين مظهر الصور الرمزية من خلال تعديل أشكال معينة للوجه لجعلها تبدو أكثر واقعية. وتقول الشركة إنها تخطط لمواصلة إضافة المزيد من العناصر إلى محرر الصور الرمزية.

وقالت الشركة: “منذ الكشف عن رؤيتنا الطويلة المدى للميتافيرس في Connect 2021، واصلنا بناء هذا التطور التالي للتكنولوجيا الاجتماعية والبناء نحو مستقبل حيث يمكنك الجلوس في نفس الغرفة مع أحبائك الذين هم على بعد آلاف الأميال أو العمل بشكل طبيعي مع فريق موهوب يمتد عبر العالم”.

وتعمل الصور الرمزية على تعزيز دخول الشركة في مجال ميتافيرس الذي لا يزال في الغالب طموحًا. ووصفت الشركة هذا المفهوم بأنه عالم رقمي مترابط يربط بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز والمنصات المألوفة مثل الهاتف والحاسب.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ إن ميتافيرس يمثل أولوية للشركة. وتحدث عن ذلك عندما أعلن عن اسم ميتا الجديد في العام الماضي.

خطوة إضافية نحو مفهوم ميتا بشأن ميتافيرس

قال زوكربيرغ في تدوينة جديدة: “قد يكون لديك يومًا ما العديد من الصور الرمزية التي تتراوح من التعبيرية إلى الواقعية”.

وكجزء من معاينة ميتافيرس، عرضت الشركة عروضًا توضيحية لـ “Codec Avatars” وعرض البيئة في الوقت الفعلي في حدث “Facebook Connect” في شهر أكتوبر. ولكن الشركة أكدت في ذلك الوقت أن الكثير من العمل لا يزال في مرحلة البحث.

وقدمت الشركة أيضًا قمصانًا ذات طابع “Super Bowl LVI” للصور الرمزية عبر منصاتها. ويشهد “Super Bowl” هذا العام مواجهة فريق “Cincinnati Bengals” ضد فريق “Los Angeles Rams” في ملعب SoFi في 13 فبراير.

وتصدر الشركة أرباحها للربع الرابع في الثاني من فبراير. وقالت إنها تنشر نتائج وحدة مختبرات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لأول مرة. كما أنها تلقي نظرة على التأثير المالي لتركيزها على ميتافيرس بالنسبة لأقسامها الأخرى.