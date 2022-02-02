كارول سماحة في “فوضى”.. ثورة على الأغنيات المستهلكة والـShow Off

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عن الفوضى التي تسود في عالمنا اليوم، والمظاهر الكاذبة التي باتت الشغل الشاغل لأغلب الناس، طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “فوضى” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان.

كليب الأغنية عبارة عن لوحة فنية تملأها الألوان الجميلة ولا تخلو من الحركة والجنون في آن. وكما عودّت الجمهور دائمًا، تطلّ كارول سماحة في عملها المصوّر الجديد بكادرات مختلفة عن المعتاد، فتناسب الكليب مع موضوع الأغنية الذي جاء مختلفًا أيضًا عن المواضيع التي تدور عادةً حولها الأغنيات.

كارول في أغنية “فوضى” لا تنتفض فقط على الأنماط الغنائية السائدة والمواضيع المستهلكة، إنما تثور على الأفكار السوداوية والـShow Off المسيطر في المجتمع العربي والمظاهر الكاذبة التي باتت تتصدّر اهتمامات الناس وتبعدهم عن الواقع، علّها من خلال هذه الأغنية تساهم في معالجة هذه الآفة الإجتماعية السائدة.

تركت أغنية “فوضى” أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها، إذ حصدت عددًا كبيرًا من التعليقات على صفحات كارول سماحة في مواقع التواصل الإجتماعي.

يأتي هذا الإصدار ضمن حملة كبيرة سبق وبدأتها كارول سماحة على مواقع التواصل الإجتماعي، لا سيما أنها تستمر برفع منسوب الحماس لدى جمهورها من خلال أغنيات ستبصر النور تباعًا خلال الفترة المقبلة.