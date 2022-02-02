فيديو| طرح الأغنية الدعائية لفيلم "معالي ماما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "معالي ماما"، الأغنية الدعائية للعمل والتي تغنيها الفنانة بشرى.

ونشرت الجهة المنتجة، الأغنية عبر حسابها على"فيسبوك"، وعلقت: "الأغنية الرسمية للفيلم العائلي.. فيلم معالي ماما بجميع دور العرض ٩ فبراير".

الأغنية من كلمات: نور محمد، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي.

تجسد بشرى، بالعمل شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت في صالح الأسرة من عدمه.

فيلم "معالي ماما" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.

الفيلم بطولة النجوم: بشرى، محمود الليثي، نور إيهاب، سليم الترك، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، سامي مغاوري، نور قدري، علاء مرسي، حسام داغر، محمد علي رزق، شريف باهر، طاهر أبو ليلة، إسماعيل شرف، دعاء رجب، ريهام الشنواني، ورغد جلال.

الفيلم من إخراج أحمد نور والذي يشارك في إنتاجه مع كل من أمجد بدر ونانسي يوسف.