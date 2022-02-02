وفاة والدة الفنانة لبنى ونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحلت عن عالمنا، مساء اليوم الأربعاء، والدة الفنانة لبنى ونس، وذلك بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر وفاة والدة لبنى، الفنان محمود عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة للأخت العزيزة الفنانة لبنى ونس لوفاة والدتها.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

يذكر أن آخر أعمال لبنى ونس، فيلم "200 جنيه" الذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، مي سليم، دينا فؤاد، محمود البزاوي، محمود حافظ، وملك قورة.