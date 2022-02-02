فيديو| رقص سعد الصغير ونسرين طافش في كواليس "كازانوفا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان سعد الصغير مقطع فيديو من كواليس مسرحية "كازانوفا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر سعد في الفيديو وهو يرقص رفقة أبطال العمل، عمرو يوسف وحسن الرداد ونسرين طافش وحمدي الميرغني، على أنغام "اصحى فوق".

ومن المقرر عرض مسرحية "كازانوفا"، اليوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

المسرحية فكرة المنتج حمدي بدر، ومن تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، ويشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي المرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة، وهي من إنتاج شركة Craft Mdeia ومن المقرر عرض المسرحية في الثاني من فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.